Trois fois plus - extrait du 1er épisode

Imaginez non pas deux, mais trois couches à changer, 8 à 12 fois par jour! Imaginez allaiter trois enfants, aux deux heures, pendant six mois! Imaginez les bains, les siestes, les nuits blanches, et tout le reste. TROIS FOIS PLUS plonge le téléspectateur dans l’univers méconnu et extraordinaire de quatre familles avec des triplés. De la rentrée scolaire jusqu'au début des vacances d'été, ces familles font découvrir leur quotidien.