Le grand move: extrait du 1er épisode

Cette série documentaire suit des familles issues de grands centres urbains qui ont fait le choix de s’établir en région, en quête d’une meilleure qualité de vie. Derrière la caméra et sur le terrain, Mariloup Wolfe va à la rencontre de ces familles et dévoile les réflexions, les démarches, les cheminements et les décisions de ces néoruraux. À travers une série de portraits, les téléspectateurs découvrent les pour et les contre de la vie à l’extérieur de la grande ville.